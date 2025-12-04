La OSCE avisa de que una misión de paz en Ucrania sería una «tarea compleja»

Viena, 4 dic (EFE).- La ministra de Exteriores de Finlandia y presidenta de turno de la OSCE, Elina Valtonen, aseguró este jueves que una futura misión de paz en Ucrania sería una «tarea compleja», pero afirmó que la Organización está lista para asumirla.

«La OSCE está preparada, pero cualquier acción de paz requiere el acuerdo entre ambas partes», señaló la ministra en una rueda de prensa durante la celebración en Viena del Consejo Ministerial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Valtonen afirmó que la OSCE ha estado realizando una «planificación de contingencia significativa» para un posible alto al fuego o incluso un «acuerdo de paz duradero para Ucrania en el futuro».

La ministra finlandesa señaló que aún no se ha llegado a ese punto y acusó a Rusia de no estar preparada para un alto el fuego.

Respecto a los aspectos prácticos de esa eventual misión, Valtonen dijo que la OSCE es una organización civil que solo puede operar en zonas donde la seguridad está garantizada.

A ese respecto, se refirió a los cambios en las tácticas bélicas, como el uso de drones, y a la enorme extensión del área a controlar, con una línea de contacto de unos 1.200 kilómetros.

«Será una tarea compleja y necesitamos la estrecha colaboración de todas las partes involucradas en asegurar la paz», dijo.

La OSCE tuvo desplegada una misión de vigilancia del alto el fuego entre las fuerzas ucranianas y las fuerzas separatistas prorrusas en el este de Ucrania desde marzo de 2014, que terminó en marzo de 2022 debido a la invasión rusa. EFE

