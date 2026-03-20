La OTAN ha trasladado a todo su personal de la misión en Irak de Oriente Medio a Europa

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Bruselas, 20 mar (EFE).- El Cuartel General Supremo de la OTAN en Europa (SHAPE) informó este viernes que ha trasladado a todo el personal de su misión en Irak de Oriente Medio a Europa, y aseguró que seguirá funcionando desde Nápoles.

«La misión de la OTAN en Irak ha ajustado su postura y ha trasladado de forma segura a todo su personal desde Oriente Medio a Europa», indicó a través de un comunicado SHAPE.

España, uno de los países que forman parte de la misión de la OTAN en Irak (NMI), afirmó este viernes que había evacuado con éxito a Turquía a los 200 militares españoles que permanecían allí, tras una salida previa de otro centenar.

El último personal de la misión de la OTAN en Irak ha abandonado hoy el país, confirmó SHAPE.

El comandante supremo aliado en Europa, general Alexus Grynkewich, agradeció a la República de Irak y a todos los aliados que han colaborado en la evacuación segura del personal de la OTAN.

«También quisiera dar las gracias a los hombres y mujeres de la Misión de la OTAN en Irak, que han seguido desempeñando su misión durante todo este periodo. Son auténticos profesionales», añadió.

La OTAN confirmó que la NMI «continuará desde el Mando Conjunto de Fuerzas de Nápoles».

El miércoles, la portavoz aliada, Allison Hart, indicó que la organización estaba «ajustando» su misión en Irak al considerar que la seguridad de su personal es «primordial», mientras el país sigue registrando ataques por parte de Irán.

Explicó en ese momento que estaban «trabajando en estrecha coordinación con los aliados y socios», y que no podía dar más detalles por razones de seguridad.

También dejó claro que «el diálogo político y la cooperación práctica entre la OTAN e Irak, incluso a través de la misión de la OTAN en Irak, continuarán».

La NMI es una misión de asesoramiento y desarrollo de capacidades, sin carácter de combate, destinada a ayudar a Irak a crear instituciones y fuerzas de seguridad más sostenibles, transparentes, inclusivas y eficaces, de modo que ellos mismos puedan estabilizar su país, luchar contra el terrorismo y evitar el regreso del Estado Islámico.

La NMI colabora con una amplia gama de socios internacionales, entre los que se incluyen la Coalición Global contra los terroristas del Estado Islámico, la Unión Europea y las Naciones Unidas.

La misión se puso en marcha en la cumbre de la OTAN celebrada en Bruselas en julio de 2018, a raíz de una solicitud del Gobierno de Irak, y se estableció en octubre de ese mismo año en Bagdad.

En febrero de 2021, los ministros de Defensa de la OTAN y, en agosto de 2023, el Consejo del Atlántico Norte, acordaron ampliar la misión a petición del Gobierno iraquí. España lideró la misión de mayo de 2023 a mayo de 2024. EFE

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