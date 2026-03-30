La OTAN reafirma su defensa a los aliados tras interceptar en Turquía un cuarto misil

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Bruselas, 30 mar (EFE).- La OTAN aseguró este lunes que hará «lo necesario para defender a todos los aliados» después de que sus defensas interceptaran en Turquía un cuarto misil balístico procedente de Irán desde que el 28 de febrero comenzó la guerra entre ese país y Estados Unidos e Israel.

«El lunes 30 de marzo, la OTAN volvió a interceptar con éxito un misil balístico iraní que se dirigía hacia Turquía. La OTAN está preparada para hacer frente a este tipo de amenazas y siempre hará lo necesario para defender a todos los aliados», indicó a través de redes sociales la portavoz aliada, Allison Hart.

El Ministerio de Defensa de Turquía informó este lunes de que un misil lanzado desde Irán fue derribado por sistemas defensivos de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental al penetrar en el espacio aéreo turco, en el cuarto episodio de este tipo desde que comenzó la guerra en Irán hace un mes.

El primer misil iraní dirigido hacia Turquía fue interceptado el 4 de marzo sobre la provincia mediterránea de Hatay y restos del cohete interceptor cayeron a unos 65 kilómetros al este de la base militar de Incirlik, utilizada por la OTAN.

Un segundo misil fue interceptado el 9 de marzo, y uno de sus trozos impactó cerca de la ciudad de Gaziantep, a 170 kilómetros al este de la misma base, mientras que el tercer episodio tuvo lugar el 13 de marzo.

En ese caso no se registraron impactos de restos, pero numerosos medios turcos aseguraron que se habían escuchado sirenas de alerta antiaérea en la ciudad de Adana, cerca de donde se ubica Incirlik, y en las redes sociales circularon imágenes de un cuerpo luminoso en el cielo, supuestamente grabadas en esa zona. EFE

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