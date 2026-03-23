La participación en el referéndum de la reforma judicial en Italia roza el 59 %

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Roma, 23 mar (EFE).- La participación en el referéndum constitucional sobre la reforma judicial italiana ha sido del 58,89 por ciento al cierre de los colegios electorales en Italia, según datos oficiales difundidos por el Ministerio del Interior.

La jornada de votación, que se desarrolló entre el domingo y la mañana de este lunes, confirmó una alta movilización del electorado en todo el territorio nacional, aunque los datos finales reflejan una persistente brecha entre el norte y el sur del país.

La afluencia fue especialmente intensa en las regiones septentrionales y centrales.

Emilia-Romaña (norte) registró el índice más alto del país con un 66,75 %, seguida de cerca por Toscana (centro) con un 66,27 % y Umbría (centro) con un 65,04 %.

En Lombardía (norte), motor económico de Italia, la asistencia alcanzó el 63,68 %, mientras que en la región del Lacio, cuya capital es Roma, el dato final se situó en el 61,67 %.

Por el contrario, las regiones del sur registraron los niveles de participación más bajos del territorio. Sicilia y Calabria obtuvieron las cifras más discretas, con un 46,36 % y un 48,30 %, respectivamente.

La afluencia a las urnas en esta consulta ya se califica de histórica en el contexto de los referendos más recientes e incluso supera los niveles de participación del referéndum constitucional de Matteo Renzi en 2016, que registró un 57,24 %.

El 58,89 % supera el 54,8 % registrado en la consulta sobre el agua de 2011 y queda muy por encima de procesos como el referéndum de reducción de parlamentarios de 2020 o las consultas sobre nacionalidad de 2025, que apenas rozaron el 30 %.

Al tratarse de un referéndum de tipo confirmatorio, amparado en el artículo 138 de la Constitución italiana, el resultado será vinculante de forma directa.

A diferencia de otros tipos de consulta, esta no requiere alcanzar un quórum mínimo de participación para ser válida, por lo que la reforma será aprobada o rechazada exclusivamente por la mayoría simple de los sufragios emitidos.

La consulta busca validar la propuesta del Gobierno de Giorgia Meloni para modificar el sistema judicial mediante la separación de las carreras de jueces y fiscales y la creación de un nuevo tribunal disciplinario para la magistratura entre otros puntos.

Tras el cierre de las urnas ha comenzado de inmediato el escrutinio de las papeletas en todo el país y se espera que los resultados definitivos que determinarán el futuro del ordenamiento jurídico italiano se den a conocer a última hora de la tarde de este lunes. EFE

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