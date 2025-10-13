La película belga ‘Amal’ gana el Festival Internacional de Cine LGBTIQ+ en Chile

2 minutos

Santiago de Chile, 13 oct (EFE).- Un largometraje sobre el impacto del fanatismo religioso en la educación laica, un documental sobre el activismo LGTBI y un cortometraje centrado en las familias lesboparentales fueron las obras ganadoras de la XVII edición del Festival Internacional de Cine LGBTIQ+ (Cine Movilh) celebrado en Chile.

La cinta belga ‘Amal’, de Jawad Rhalib, se coronó como el mejor largometraje del certamen de acuerdo a las calificaciones del público, una película que narra la historia de una profesora de secundaria y de una estudiante «sospechosa» de ser lesbiana, quienes sufren acoso físico, verbal y digital en un instituto en Bruselas.

Por otro lado, el documental español ‘Un Hombre Tranquilo’, dirigido por César Vallejo, Santiago Gómez Merino y Alberto J. Fernández, obtuvo el galardón en la categoría documental, con una historia que retrata la vida de Miguel Ángel Sánchez, uno de los pioneros en la lucha por la igualdad LGTBI en España.

La producción francesa ‘La Espera’, de Alice Douard, triunfó finalmente como mejor cortometraje gracias a su sensible relato sobre dos mujeres que están a horas de recibir a su primer hijo.

«Felicitamos con entusiasmo a estas poderosas producciones, cuyas historias únicas, valientes y profundamente humanas conmovieron al público y destacaron por su sensibilidad artística y su compromiso social», señaló el productor del Festival, Gonzalo Velásquez.

Producido por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), el Festival contó con el apoyo de las embajadas de Bélgica, España, Francia y México.

Además, apoyaron organismos como el Instituto Francés en Chile, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Centro Niemeyer, la Representación Valonia-Bruselas en Chile, el Instituto Mexicano de Cinematografía, el Instituto Italiano de Cultura en Santiago, FestHome, el Centro Cultural de España y la Cineteca Nacional. EFE

