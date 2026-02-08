La península ibérica recupera la calma tras el paso de la tormenta Marta

La península ibérica recuperaba el domingo la calma tras el paso de la tormenta Marta, aunque algunas provincias de España seguían en alerta naranja el domingo, con algunas precipitaciones de menor intensidad.

En España se prevén algunas «ráfagas» de viento, «lluvia» y «nieve», indicó en su último boletín la Aemet, agencia meteorológica nacional.

La situación meteorológico sería más clemente en la región meridional de Andalucía, la más afectada en los últimos días por las fuertes precipitaciones que causaron inundaciones y la evacuación de más de 11.000 personas de su domicilio.

El sábado en la noche, el presidente de gobierno español Pedro Sánchez lamentó en X «la muerte» de un empleado del servicio de mantenimiento de carreteras, fallecido en una zona nevada del centro del país, según dijo la Protección civil en un comunicado.

En el vecino Portugal, «la noche estuvo muy tranquila. No hay nada significativo para señalar», indicó a la AFP un portavoz de la protección civil, que registró la caída de unos 20 árboles y 10 inundaciones.

El tráfico ferroviario sigue perturbado, con el cierre de varias líneas en el norte y el centro del país, y decenas de miles de hogares siguen privados de electricidad.

Los portugueses participan este domingo en la segunda vuelta de la elección presidencial.

La península ibérica es de las más afectadas por el cambio climático en Europa y experimenta olas de calor cada vez más largas y episodios de fuertes lluvias cada vez más frecuentes e intensos.

La Aemet en España registró siete tormentas de magnitud desde el inicio del año, un récord desde el inicio de los recuentos de este tipo en 2018.

