La peruana Sofía Macher presidirá la misión de investigación de la ONU para Venezuela

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Ginebra, 20 abr (EFE).- La defensora de derechos humanos y socióloga peruana Sofía Macher Batanero será la nueva presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por Naciones Unidas para investigar abusos en ese país desde 2014.

Macher, con más de 30 años de experiencia en justicia transicional, memoria y reparación o cuestiones de género, sustituye en el cargo a la portuguesa Marta Valiñas, que presidió la comisión de tres expertos desde su creación en septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Acompañarán en su misión a la peruana el canadiense Alex Neve y la experta argentino-mexicana María Eloísa Quintero, también nombrados recientemente.

En los últimos siete años la misión ha denunciado con frecuencia los abusos de las autoridades venezolanas, y en su último informe, publicado en marzo, señaló que la maquinaria represiva en Venezuela continúa pese a la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

En ese sentido, la misión ha denunciado por lo menos 87 nuevas detenciones por motivos políticos desde el relevo en el poder venezolano, ahora con Delcy Rodríguez como «presidenta encargada».

Macher presidió en su país el Consejo de Reparaciones y formó parte de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

A nivel internacional, ha colaborado con la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y ONU Mujeres, además de trabajar en comisiones de la verdad para Libia, Yemen, Colombia y las Islas Salomón. EFE

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