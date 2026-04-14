La petrolera BP anuncia resultados «excepcionales» por la guerra en Oriente Medio

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El gigante petrolero británico BP anunció el martes que prevé resultados «excepcionales» en el comercio de petróleo durante el primer trimestre, marcado por una fuerte volatilidad de los precios del oro negro debido a la guerra en Oriente Medio.

Antes de sus resultados financieros, previstos el 28 de abril, el grupo subraya que «la situación actual en Oriente Medio» ha provocado «una mayor volatilidad en los precios del crudo, del gas natural y de los productos refinados».

En promedio, durante los tres primeros meses del año, el precio del barril de Brent, la referencia internacional, alcanzó los 81,13 dólares, un aumento significativo respecto a los 63,73 dólares de media registrados en el cuarto trimestre, señala BP.

Sin embargo, la cotización fluctuó enormemente según la evolución de la guerra, llegando incluso a rozar los 120 dólares durante marzo.

Según BP, cada variación de un dólar en el precio del barril supone un impacto anual de 340 millones de dólares en su beneficio operativo antes de impuestos.

La cotización del grupo se mantenía estable en la Bolsa de Londres hacia las 08h20 GMT.

Su competidor británico Shell anunció también la semana pasada que sus resultados del primer trimestre registrarían una clara mejora en sus ventas de productos petroleros, en un contexto de precios impulsados por la guerra en Oriente Medio.

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