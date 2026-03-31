La pobreza urbana en Argentina baja al 28,2 % en el segundo semestre de 2025

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Buenos Aires, 31 mar (EFE).- La pobreza en la población urbana de Argentina se situó en el 28,2 % en el segundo semestre de 2025, lo que supuso una bajada de 3,4 puntos porcentuales con respecto a la tasa registrada en la primera mitad del año pasado, informaron este martes fuentes oficiales.

Según señaló el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en un informe, el índice de indigencia se situó en el segundo semestre de 2025 en el 6,3 %, 0,6 puntos por debajo de la tasa registrada en el semestre anterior.

La tasa de pobreza del segundo semestre de 2025 es la más baja desde la primera mitad de 2018 (27,3 %). EFE

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