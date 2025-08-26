The Swiss voice in the world since 1935

La polémica jueza del caso Maradona será sometida a un juicio político

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Buenos Aires, 26 ago (EFE).- La jueza Julieta Makintach, recusada en mayo pasado mientras integraba el tribunal que adelantaba el juicio por la muerte del exfutbolista Diego Armando Maradona -por participar de un documental sobre el caso-, será sometida a un juicio político por su accionar en dicho proceso judicial, según decretó este martes el jurado encargado de evaluar las acusaciones contra la magistrada.

El Jurado de Enjuiciamiento a magistrados de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires desestimó este martes los recursos presentados por el abogado de Makintach y declaró la verosimilitud de los cargos, al admitir formalmente la acusación en su contra.

Además, el jurado dispuso un embargo del 40 % del sueldo de la jueza.

Makintach, integrante del Tribunal Oral Criminal número 2 de la localidad de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, se enfrenta así a una posible destitución, luego de haber sido inicialmente suspendida por noventa días a finales de mayo, tras desatarse un escándalo por su participación en un documental sobre el juicio por la muerte de Maradona, sobre el cual debía fallar.

Semanas después, en julio, el Jurado de Enjuiciamiento decretó el apartamiento preventivo e indefinido de la togada.

El proceso que buscó asignar responsabilidades por el fallecimiento del astro argentino, ocurrido en 2020, había comenzado el 11 de marzo de este año y registró un total de 21 audiencias y 44 declaraciones testimoniales, pero fue anulado el pasado 29 de mayo por la recusación de Makintach dos días antes.

Tras la recusación, la Fiscalía y los abogados de casi todas las partes argumentaron «contaminación horizontal» y pidieron el apartamiento de los otros dos jueces del tribunal, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, quienes aceptaron la solicitud y decretaron la nulidad del juicio.

Makintanch había presentado la renuncia a su cargo en una carta dirigida al gobernador provincial Axel Kicillof, una medida que no ha entrado en vigor por el inicio de la investigación que derivó en el inminente juicio político.

En la misiva, la jurista explicó que la decisión de la renuncia “se inscribe en el contexto de los hechos de público conocimiento que han generado un profundo impacto institucional y social, con consecuencias no deseadas”.

Tras la anulación del primer juicio, la Justicia argentina dio comienzo a un nuevo proceso el pasado 18 de julio con un nuevo tribunal, con el objetivo de determinar si ocho profesionales de la salud son culpables de homicidio simple por la muerte del exfutbolista.

El debate, sin embargo, no ha comenzado hasta el momento, debido a cuestiones procedimentales y a la disconformidad de los abogados de al menos uno de los acusados con la conformación del nuevo tribunal. EFE

smo/pd/jrg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR