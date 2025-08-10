La Policía checa mata a un león escapado de un zoo que había herido leve a un cuidador

2 minutos

Viena, 10 ago (EFE).- La Policía checa ha matado a un león que había herido levemente a un cuidador tras escaparse de un zoológico privado en Zvole, un pueblo de Bohemia central cerca de Praga, informan este domingo los medios del país centroeuropeo.

El incidente se produjo en la noche del sábado y las autoridades han abierto una investigación sobre las circunstancias que llevaron a la fuga del animal, en medio de sospechas de que el zoo no tenía las licencias necesarias actualizadas.

«La policía fue alertada de que se trataba de un león de unos 350 kilogramos, peligroso, indómito y capaz de dañar a cualquiera», declaró la portavoz policial Vlasta Suchánková, citada por el portal ‘iDnes.cz’.

Aparentemente, el animal había excavado la tierra de su jaula y salió de ella arrastrándose, tras lo cual atacó a uno de sus cuidadores, que fue atendido por un equipo médico en el lugar de los hechos sin necesidad de hospitalización, ya que las lesiones fueron leves.

Los policías entraron en la propiedad armados con armas largas para registrarla y, «al cabo de un rato, detectaron al animal. El depredador corrió inmediatamente hacia ellos», momento en el cual dispararon y neutralizaron el animal, contó la portavoz.

El incidente ha profundizado las preocupaciones sobre las medidas de seguridad y la gestión del zoológico que ya en el pasado habían despertado quejas.

El alcalde de Zvole, Miroslav Stoklasa, confirmó citado al portal que los vecinos temen que las medidas de seguridad no son adecuadas. Al parecer, los recintos de los animales consisten en estructuras improvisadas hechas con vigas de madera, redes y bridas.

Además, el Ayuntamiento ha demandado al propietario del zoo por sospecha de maltrato de animales. EFE

