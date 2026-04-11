La policía de Bolivia captura a 17 personas por pornografía infantil

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La policía boliviana capturó a 17 personas implicadas presuntamente en una red que distribuía pornografía infantil, informó la fiscalía este viernes.

El operativo se realizó en los nueve departamentos del país, tras un rastreo internacional que contó con el apoyo de la policía internacional (Interpol).

«Se trata de ir y desarticular a estas organizaciones criminales que se dedican directamente a atentar contra la integridad sexual y la vida de nuestras niñas, niños y adolescentes», dijo a la prensa el fiscal general de Bolivia, Róger Marica.

La organización distribuía contenido pornográfico infantil a través de aplicaciones como Whatsapp o Telegram.

La ley boliviana establece pena de tres a seis años por este delito.

jac/vel