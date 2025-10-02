The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Swiss democracy
La policía de Londres, cuestionada de nuevo por comportamientos racistas y misóginos

La policía de Londres se encuentra en el centro de la polémica tras la difusión de un reportaje que muestra a agentes involucrados en actos de racismo, misoginia e islamofobia, calificados de «impactantes» este jueves por el primer ministro británico, Keir Starmer.

En los últimos años, la Policía Metropolitana (Met) de Londres se ha visto sacudida por varios escándalos que han minado la confianza de los ciudadanos.

El jefe de la Met, Mark Rowley, nombrado en 2022 tras uno de esos casos, pidió disculpas por el comportamiento «repugnante y criminal» de la docena de agentes implicados en el reportaje del programa de investigación Panorama emitido por BBC.

«El comportamiento descrito en este programa es reprobable y totalmente inaceptable», afirmó antes de su emisión completa el miércoles por la noche.

El periodista Rory Bibb pasó siete meses, hasta enero de 2025, trabajando como funcionario civil en el departamento de detenciones de la comisaría de Charing Cross, en el centro de Londres.

Sus imágenes, grabadas con cámara oculta, muestran, por ejemplo, a un agente afirmando que los extranjeros en situación irregular «merecen una bala en la cabeza», a otro elogiando cómo un policía golpeó a un detenido que estaba inmovilizado por otros agentes, o a un sargento cuestionando de forma despectiva el testimonio de una mujer embarazada que acusaba a su marido de violación y agresión.

Nueve policías y un miembro del personal ya han sido suspendidos, mientras que otros dos agentes fueron apartados del servicio activo cuando BBC hizo públicas los hechos contenidos en el reportaje, indicó Rowley.

El responsable de la policía se declaró «sinceramente arrepentido» y reafirmó su determinación de combatir un «legado tóxico».

La reputación de la Policía Metropolitana londinense ha quedado empañada por varios casos en los últimos años, en particular el secuestro, violación y asesinato en 2021 de Sarah Everard, por un agente en servicio, quien fue condenado posteriormente a cadena perpetua.

