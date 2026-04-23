La Policía de Portugal recupera 278 obras de arte de autores como Picasso o Miró

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Lisboa, 23 abr (EFE).- La Policía de Portugal recuperó 278 obras de arte, de autores como Picasso, Miró o Hockney, que presuntamente pertenecían a un estadounidense fallecido en 2024 y que, desde entonces, se encontraban en poder de un antiguo empleado suyo, informaron las autoridades este jueves.

Se trata de pinturas, litografías, serigrafías, esculturas y objetos de origen arqueológico, entre otros bienes culturales, e incluso «algunas obras parecen ser producciones artísticas y arquitectónicas realizadas en el periodo ‘antes de Cristo’ (a. C.), abarcando la Prehistoria y la Antigüedad», indicó la Policía Judicial (PJ) lusa en un comunicado.

Las autoridades llevaron a cabo una serie de registros, tanto domiciliarios como no domiciliarios, en el municipio de Penalva do Castelo (centro de Portugal), que dieron lugar a la incautación de 278 obras de arte.

Entre ellas también hay esculturas que datan entre el siglo I a. C. y el siglo XVIII, así como artefactos arqueológicos de los periodos Neolítico y Grecoromano y de diversos orígenes, como Persia, Oriente Medio, América Central y del Sur, África, China y Siria.

La investigación de la Policía, que sigue abierta, se llevó a cabo en colaboración con expertos del Museo Nacional Machado de Castro. Por el momento, las autoridades no han dado más detalles de la operación. EFE

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