La policía francesa frustra un atentado con explosivos frente al Bank of America en París

afp_tickers

3 minutos

La policía francesa frustró el sábado un atentado frente a las oficinas de Bank of America en París al detener a un hombre que se disponía a activar un artefacto explosivo, informó la AFP citando fuentes cercanas al caso.

La departamento nacional antiterrorista (Pnat) indicó haber asumido inmediatamente el caso, y precisó que se abrió una investigación por «intento de destrucción mediante incendio o medio peligroso en relación con una empresa terrorista».

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03H30 (GMT), en la calle Boétie, en el centro-oeste de París, frente a las oficinas de Bank of America, donde los agentes detuvieron a un hombre que acababa de depositar un artefacto explosivo artesanal delante del establecimiento bancario.

El sospechoso fue puesto bajo custodia policial, confirmó Pnat.

El artefacto estaba compuesto por un bidón transparente de 5 litros con líquido y un sistema de encendido, según una de las fuentes.

La carga incluía un petardo con aproximadamente 650 gramos de material explosivo, indican los primeros indicios.

Todo el dispositivo fue trasladado al laboratorio de análisis de la prefectura de policía de París.

El hombre detenido estaba acompañado por un segundo individuo que logró huir.

– Reclutado en Snapchat por 600 euros –

Según una fuente policial, el sospechoso explicó que otro hombre lo llevó hasta el lugar en un vehículo.

También afirmó, según la misma fuente, haber sido reclutado a través de la aplicación Snapchat para realizar esta operación a cambio de 600 euros.

Cuando los policías que patrullaban lo detuvieron, se disponía a encender el dispositivo con un encendedor.

«Estamos al tanto de la situación y estamos en comunicación con las autoridades francesas», indicó en una declaración oficial a la AFP un portavoz del Bank of America, con sede en Charlotte, Carolina del Norte (este de Estados Unidos).

La sección antiterrorista de la brigada criminal de la policía judicial de París y la Dirección General de Seguridad Interior llevarán a cabo la investigación.

En un mensaje publicado en X, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, subrayó que «la vigilancia se mantiene más que nunca a un nivel muy alto», y felicitó a los agentes por su intervención y su «movilización en el contexto internacional actual».

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, el ministro del Interior multiplica los llamados a la máxima vigilancia de las fuerzas de seguridad, especialmente para proteger a opositores iraníes, las sedes de sus asociaciones comunitarias, los lugares de culto judíos y los intereses estadounidenses, todos identificados como posibles objetivos de actos terroristas.

sm/bfa/frd/mab/pb