La Policía húngara propone acusar al alcalde de Budapest por organizar Marcha del Orgullo

Budapest, 11 dic (EFE).- La Policía de Hungría propuso este jueves acusar al alcalde de Budapest, el progresista Gergely Karácsony, de haber infringido la ley de reunión cuando en junio pasado, pese a una prohibición gubernamental, organizó la Marcha del Orgullo LGTBI en la capital, a la acudieron al menos 200.000 personas.

Así lo anunció el propio Karácsony en la red social Facebook, afirmando que la propuesta «es absurda» ya que el Ayuntamiento capitalino no tiene que anunciar los eventos o reuniones que organiza.

«Ha llegado el momento en el que me persiguen con medidas penales», dijo el regidor, que mantiene relaciones tensas con el Gobierno del primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán.

«Centenares de miles de budapestinos y personas de alma budapestina demostraron que no nos pueden intimidar y tampoco pueden limitar nuestros más básicos derechos», afirmó Karácsony en referencia a la marcha del pasado junio.

El alcalde agregó que Hungría vive desde hace 15 años -Orbán llegó al poder en 2010- en un régimen «que odia todo tipo de autonomía, así como las pequeñas o mayores islas de la libertad».

«Estoy orgulloso de esta acusación ya que he asumido los riesgos políticos a favor de la libertad», afirmó Karácsony.

Desde que llegó al poder el Gobierno de Orbán ha promovido una serie de legislaciones que limitaron cada vez más los derechos de la comunidad LGTBI.

La mayoría gubernamental promovió en el Parlamento en marzo y abril una serie de enmiendas legales y constitucionales para poder prohibir la 30 edición de la Marcha del Orgullo en Budapest, alegando que es un peligro para el «desarrollo adecuado» de los menores.

Ante la prohibición legal y policial, Karácsony decidió incluir la Marcha del Orgullo dentro de un evento municipal que, en su opinión, no requería permiso ni registro de parte de las autoridades centrales.

El mismo Orbán advirtió horas antes de la marcha de que los participantes podrían sufrir consecuencias legales, como multas de hasta 500 euros.

A pesar de esa amenazas, entre 200.000 y 400.000 personas -según distintas estimaciones- se unieron al evento, convirtiéndolo no sólo en la Marcha del Orgullo más multitudinaria de la historia en el país, sino también en la mayor movilización por los derechos humanos desde la caída del Telón de Acero.

Desde que Karácsony se convirtió en el alcalde de Budapest en 2019 la ciudad está bajo presión del Gobierno de Orbán, que aplica cada vez más ajustes fiscales frente a la urbe, que recientemente ha anunciado el peligro de quiebra si la situación no cambia.EFE

