La Policía indonesia dice que la española Matilde Muñoz fue «asesinada premeditadamente»

Yakarta/Lombok Occidental (Indonesia), 31 ago (EFE).- La Policía indonesia dijo que ha detenido a dos hombres que han confesado haber planeado el asesinato de Matilde Muñoz, la española de 72 años desaparecida desde hace dos meses en Lombok (Indonesia), tras asegurar haber hallado su cadáver en una playa de la isla.

La Policía de la comisaría de Lombok Occidental afirmó en un comunicado divulgado la madrugada del domingo que los sospechosos, dos hombres de 34 y 30 años, han sido detenidos por el «homicidio premeditado y robo con violencia» de Muñoz.

Según el comunicado, uno de los hombres fue detenido en su residencia en la localidad de Senggigi, donde se sitúa el hotel de Muñoz en la isla (cercana a Bali), y otro en el hospital Maratam City, en la misma zona, sin especificar cuándo fueron detenidos ni cómo llegaron a sospechar de los arrestados.

«Los dos admitieron haber planeado el asesinato de la víctima. Entraron en la habitación de la víctima a través de una ventana», apunta en el texto Lalu Eka Arya Mardiwinata, jefe de la unidad de investigaciones criminales de la comisaría de Lombok Occidental.

Este añade que los hombres, que define como «trabajadores autónomos», tenían como objetivo «robar las pertenencias» de Muñoz, y que la mujer habría sido «asfixiada» por los sospechosos.

La Policía de Lombok, una isla cuya popularidad entre los turistas creció debido a su cercanía y parecido a la masificada Bali, afirmó este sábado haber hallado el cuerpo sin vida de Muñoz en una playa de Senggigi, a menos de un kilómetro del hotel donde se encontraba, el Bumi Aditya, según la información divulgada por los agentes.

El policía Putu Kardiyanto indicó a EFE horas antes del comunicado sobre los detenidos que el cadáver de Muñoz había sido localizado y que el caso pasaría a ser «una investigación criminal».

El cuerpo ha sido trasladado al Hospital de la Policía Regional Bhayangkara, y se prevé que se realice la autopsia el lunes. La Policía indonesia no ha especificado por el momento detalles de cómo ha procedido a identificar el cadáver.

Denuncias y sospechas

Ignacio Vilariño, sobrino de la española, confirmó este sábado a EFE por mensaje que el cuerpo de su «amada tía» ha sido hallado «enterrada en una playa de Lombok».

«Estoy a la espera de más información», dijo Vilariño, quien afirmó estar en contacto con las autoridades consulares españolas en Indonesia.

Vilariño presentó una denuncia por la desaparición de Muñoz en un juzgado de Alcalá de Henares (Madrid), el pasado 31 de julio, y otra el 11 de agosto.

La primera alerta sobre la desaparición la dio la amiga de Muñoz Olga Marín Calonge el 28 de julio en la comisaría de Sant Feliu de Guixols (Gerona).

La Policía indonesia había iniciado una investigación en Lombok, isla cercana a la turística Bali, el 13 de agosto, después de que la Embajada de España en el país solicitara ayuda por carta.

La española fue supuestamente vista por última vez a comienzos de julio por personal del hotel Bumi Aditya (Senggigi), según dijeron estos a la Policía, mientras el círculo íntimo de la mujer aseguró no saber de ella, muy activa en mensajes a sus seres queridos, desde finales de junio.

En el hotel también afirmaron a la Policía que Muñoz les envió un mensaje diciendo que estaba en Laos el día 6 de julio, lo que desmintieron las autoridades de Inmigración indonesias.

Amigos y familiares han comunicado en las últimas semanas sus sospechas sobre personal del hotel y denuncias sobre supuestas irregularidades por parte del establecimiento, como que entre las pertenencias de Muñoz halladas no aparecieran ni el pasaporte, ni la tarjeta visa ni el móvil de la española.

Nacida en Ferrol (La Coruña) en 1952 y afincada en Mallorca, María Matilde Muñoz Cazorla, jubilada y quien pasaba largas temporadas viajando por Asia, había llegado a la isla de Lombok en junio.

La española llevaba cuatro años yendo al hotel Bumi Aditya. «Era uno de sus lugares preferidos, se sentía en casa”, aseguró hace unos días a EFE su amiga Olga Marín. EFE

