La Policía israelí agrede a varios periodistas en Jerusalén Este, denuncia una asociación

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Jerusalén, 18 mar (EFE).- La Asociación de Periodistas de Israel denunció este miércoles que agentes israelíes «agredieron sin motivo alguno» anoche a varios periodistas, incluyendo fotógrafos extranjeros, que documentaban violencia policial en el ocupado Jerusalén Este contra un grupo de palestinos.

La Policía comenzó a dispersar por la fuerza a varias decenas de jóvenes palestinos que rezaban cerca de las murallas de la Ciudad Vieja, ya que la Explanada de las Mezquitas está cerrada desde el inicio de la guerra. Les golpearon y lanzaron granadas aturdidoras, según vídeos y testigos.

Cuando los agentes se percataron la presencia de fotógrafos, también comenzaron a atacarlos.

«Los agentes rompieron equipos fotográficos, robaron tarjetas de memoria que documentaban sus actos delictivos e incluso fracturaron la muñeca de un productor de CNN», detalla la Asociación de periodistas en un comunicado de denuncia.

Además, en el texto urgen una investigación y el arresto de «todos los agentes implicados» para ser interrogados.

Según testimonios al diario israelí Haaretz, un fotógrafo chino fue golpeado, igual que un fotógrafo palestino que acudió a su ayuda y a quien unos 15 agentes golpearon, le rompieron la cámara y le quitaron las tarjetas de memoria.

La Policía alegó, en un comunicado, que los periodistas habían participado en los «disturbios» ocurridos en oposición de las instrucciones del Comando del Frente Interno (que limita las concentraciones de grupos de personas al aire libre por seguridad) y que no se habían identificado como profesionales de la comunicación, por lo que fueron brevemente arrestados.

La Asociación de Periodistas detalló a Haaretz que es falso que los profesionales no se identificaran como tales. EFE

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