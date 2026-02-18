La presidencia francesa del G7 pide contribuciones científicas sobre efectos IA en menores

Nueva Delhi/París, 18 feb (EFE).- La presidencia francesa del G7 anunció este miércoles una convocatoria internacional de contribuciones científicas sobre los riesgos y las vulnerabilidades que plantea el uso generalizado de la inteligencia artificial generativa en menores.

«Desde Nueva Delhi, lanzamos una convocatoria de contribuciones para evaluar los riesgos y las vulnerabilidades que plantea el uso generalizado de la inteligencia artificial generativa en menores y formular recomendaciones para una mejor regulación», declaró la ministra delegada francesa de Inteligencia Artificial y Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff.

Las conclusiones de ese estudio global se presentarán durante la presidencia francesa del G7 durante 2026, dijo Le Hénanff en el evento «Protegiendo a los Niños en la Era de la IA», organizado este miércoles en el marco de la Cumbre Mundial sobre el Impacto de la Inteligencia Artificial en Nueva Delhi.

La ministra delegada francesa presentó en ese foro las ambiciones de Francia en materia de protección infantil en línea durante su presidencia del G7, que considera una «prioridad absoluta», apoyándose en la ciencia y la cooperación internacional al servicio del interés general.

En el evento celebrado en Nueva Delhi se abordó los retos que presenta la inteligencia artificial generativa para el público en general y, en particular, los riesgos asociados al uso de la IA generativa por y para los niños.

En concreto, los participantes cuestionaron la responsabilidad de los desarrolladores y las plataformas de IA, destacaron el compromiso y las herramientas desarrolladas por las fundaciones e iniciaron debates sobre cuestiones regulatorias y la necesidad de establecer estándares comunes para la IA.

Y, por último, la ministra delegada francesa abogó por la necesidad de desarrollar un marco común para proteger a los más vulnerables en el mundo digital de la IA generativa. EFE

