La presidenta de Honduras recibe las cartas credenciales de siete nuevos embajadores

1 minuto

Tegucigalpa, 21 oct (EFE).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, recibió este martes las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Bélgica, Guatemala, India, Indonesia, Irlanda, Polonia y República Checa en el país.

La entrega de las credenciales de los diplomáticos se realizó, por separado, en una ceremonia en la sede de la Casa Presidencial, en Tegucigalpa, en la que Castro estuvo acompañada por el canciller, Javier Bu, y su secretario privado e hijo, Héctor Zelaya.

El nuevo representante de Guatemala es Marco Livio Díaz Reyes, mientras que Bélgica ha designado a Daniel Bertrand como su nuevo embajador, informó el poder Ejecutivo en una nota de prensa.

El embajador de Irlanda en Honduras es Ruarí De Búrca, mientras que República Checa nombró a Tomás Hart, según la información oficial.

La presidenta hondureña recibió también las credenciales del representante de India en Honduras, Raj Kumar Singh, quien tendrá su residencia en Guatemala.

El nuevo representante de Polonia en Honduras es Jolanta Janek, quien también funge como embajadora en Panamá, país desde el cual ejercerá igualmente el embajador de Indonesia, Hendra Halim.

Durante los encuentros, la presidenta hondureña conversó con los diplomáticos sobre temas de interés común y reafirmó la disposición de su Gobierno para fortalecer los lazos de cooperación, amistad y desarrollo con sus respectivos países. EFE

