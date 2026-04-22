La presidenta de la estatal YPFB de Bolivia renuncia tras menos de un mes en el cargo

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La Paz, 22 abr (EFE).- La presidenta de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Claudia Cronenbold, presentó este miércoles su renuncia «irrevocable», luego de menos de un mes de haber asumido el cargo, en medio de los persistentes problemas por la deficiente calidad del combustible que se vende en el país.

En una carta dirigida al presidente boliviano, Rodrigo Paz, y al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, Cronenbold renunció de forma «irrevocable al cargo» y «con efecto inmediato», después de realizar un «diagnóstico profundo» de la situación de la empresa.

«Una vez en el ejercicio de mis funciones, el diagnóstico técnico y administrativo ha revelado un estado institucional significativamente más deteriorado de lo previsto», señaló.

También, mencionó que YPFB sufrió el «menoscabo de veinte años de gestiones pasadas», refiriéndose a los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y de Luis Arce (2020-2025), en los que, aseguró, se ensambló «una arquitectura perniciosa» con «candados» que se quiere «desensamblar». EFE

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