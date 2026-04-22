La presidenta de la estatal YPFB de Bolivia renuncia tras menos de un mes en el cargo

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La Paz, 22 abr (EFE).- La presidenta de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Claudia Cronenbold, presentó este miércoles su renuncia «irrevocable», menos de un mes después de haber asumido el cargo, en medio de los persistentes problemas por la deficiente calidad del combustible que se vende en el país.

En una carta dirigida al presidente boliviano, Rodrigo Paz, y al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, Cronenbold renunció de forma «irrevocable al cargo» y «con efecto inmediato».

«Una vez en el ejercicio de mis funciones, el diagnóstico técnico y administrativo ha revelado un estado institucional significativamente más deteriorado de lo previsto», señaló.

También mencionó que YPFB sufrió el «menoscabo de veinte años de gestiones pasadas», refiriéndose a los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y de Luis Arce (2020-2025), en los que, aseguró, se ensambló «una arquitectura perniciosa» con «candados» que se quiere «desensamblar».

Cronenbold enfatizó que «la recuperación de la empresa requiere de una reingeniería legal y administrativa de largo aliento», lo que se contrapone a las disposiciones del Gobierno que requieren resultados con «celeridad».

Por esto, recomendó «explorar nuevas rutas de gestión que se alineen con las urgencias de la agenda nacional».

Cronenbold asumió la presidencia de YPFB el 30 de marzo, en reemplazo de Yussef Akly, cesado en el cargo poco después de una huelga de los sindicatos de transportistas de las ciudades de La Paz y El Alto contra la venta de combustible de mala calidad y en demanda de que se agilice la compensación estatal por los daños ocasionados.

Desde que en diciembre del año pasado se retiró la subvención de los combustibles, que estuvo vigente durante más de dos décadas, YPFB tuvo problemas con la venta de gasolina en mal estado, lo que generó constantes protestas de los usuarios.

A inicios de febrero, la petrolera boliviana informó que se encontraron residuos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento de gasolina, lo que generó un «desbalance» en la composición del combustible, debido a un problema «heredado» de gestiones anteriores.

Semanas después, el Gobierno presentó el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) para atender los posibles daños en el parque automotor debido a la gasolina.

Dentro de esa iniciativa, hasta la fecha se han desembolsado más de dos millones de dólares por daños a más de 7.161 vehículos. EFE

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