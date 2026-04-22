La presidenta de la estatal YPFB de Bolivia renuncia tras menos de un mes en el cargo

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La Paz, 22 abr (EFE).- La presidenta de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Claudia Cronenbold, presentó este miércoles su renuncia «irrevocable», luego de menos de un mes de haber asumido el cargo, en medio de los persistentes problemas por la deficiente calidad del combustible que se vende en el país.

En una carta dirigida al presidente boliviano, Rodrigo Paz, y al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, Cronenbold renunció de forma «irrevocable al cargo» y «con efecto inmediato», después de realizar un «diagnóstico profundo» de la situación de la empresa.

«Una vez en el ejercicio de mis funciones, el diagnóstico técnico y administrativo ha revelado un estado institucional significativamente más deteriorado de lo previsto», señaló.

También, mencionó que YPFB sufrió el «menoscabo de veinte años de gestiones pasadas», refiriéndose a los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y de Luis Arce (2020-2025), en los que, aseguró, se ensambló «una arquitectura perniciosa» con «candados» que se quiere «desensamblar».

Cronenbold enfatizó que «la recuperación de la empresa requiere de una reingeniería legal y administrativa de largo aliento», lo que se contrapone a las disposiciones del Gobierno que requieren resultados con «celeridad».

Por esto, recomendó «explorar nuevas rutas de gestión que se alineen con las urgencias de la agenda nacional».

«No deseo que los tiempos técnicos que mi visión profesional demanda se conviertan en un obstáculo para las metas inmediatas del Estado», agregó.

Cronenbold asumió la presidencia de YPFB el 30 de marzo, en reemplazo de Yussef Akly, cesado en el cargo poco después de una huelga de los sindicatos de transportistas de las ciudades de La Paz y El Alto contra la venta de combustible de mala calidad y en demanda de que se agilice la compensación estatal por los daños ocasionados.

En la toma de juramento de Cronenbold, el mandatario boliviano indicó que con la nueva presidenta comenzaba «un segundo tiempo para YPFB», en el que se le asignó la tarea de producir su propia gasolina y recuperar su «rol» como una empresa «pujante».

Desde que en diciembre del año pasado se retiró la subvención de los combustibles, que estuvo vigente por más de dos décadas, YPFB tropezó con la venta de gasolina en mal estado, lo que generó constantes protestas de los usuarios.

A inicios de febrero, la petrolera boliviana informó que se encontraron residuos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento de gasolina, lo que generó un «desbalance» en la composición del combustible, debido a un problema «heredado» de gestiones anteriores.

Semanas después, el Gobierno presentó el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) para atender los posibles daños en el parque automotor debido a la gasolina.

Dentro de esa iniciativa, hasta la fecha se desembolsaron más de 2 millones de dólares por daños a más de 7.161 vehículos.

En la víspera, los sindicatos de transportistas mencionaron que están en «emergencia nacional» y analizan nuevas protestas en caso de que el Gobierno de Paz no dé soluciones «contundentes y duras» a este problema que persiste. EFE

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