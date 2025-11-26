La presidenta del CICR inicia una visita a Colombia en medio de agravamiento del conflicto

Bogotá, 26 nov (EFE).- La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, llegó este miércoles a Bogotá para iniciar una visita de tres días a las comunidades más afectadas por el conflicto armado en Colombia, en medio de una intensificación de las hostilidades en el país.

Spoljaric también tiene previsto reunirse con autoridades «para tratar las consecuencias humanitarias derivadas de los enfrentamientos en curso y la importancia del derecho internacional humanitario para reducir el sufrimiento», según informó el CICR en un comunicado, aunque sin detallar su agenda.

La visita ocurre en un contexto de escalada de tensiones en la región, marcada por la ofensiva militar de Estados Unidos en aguas del Caribe y del Pacífico bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, y en el marco del recrudecimiento de la violencia de grupos armados en Colombia.

«La situación humanitaria en el país ha sufrido un pronunciado deterioro en 2025, que va camino a ser el peor año de la última década en cuanto a necesidades», alertó el CICR en su comunicado.

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó en los últimos días que entre agosto y noviembre de este año al menos 15 menores reclutados de forma forzada por grupos armados murieron durante operativos de las Fuerzas Militares, lo que desató críticas contra el presidente, Gustavo Petro, quien en la oposición había cuestionado a los gobiernos anteriores cuando los bombardeos causaban la muerte de menores reclutados por la guerrilla.

La visita de Spoljaric también se produce una semana después de que el CICR anunciara una reducción del 30 % en su presupuesto en Colombia y el cierre de sus oficinas en Apartadó (noroeste) y Pasto (suroeste) por «la disminución global de los recursos disponibles para la acción humanitaria».

Estas medidas harán que la oficina del CICR en Colombia asuma un carácter regional y pase a encargarse también de las delegaciones de Perú, Ecuador y Bolivia, y afectará a alrededor de 120 puestos de trabajo. EFE

