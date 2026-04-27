La presidenta encargada de Venezuela llega a Barbados en su segundo viaje internacional

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó la noche de este domingo a la isla caribeña de Barbados en su segunda visita internacional desde que asumió el cargo.

El pasado 9 de abril Rodríguez visitó la isla de Granada en su primer viaje internacional como presidenta interina tras el derrocamiento de Nicolás Maduro luego de ser capturado en enero por fuerzas estadounidenses.

El canal oficial Venezolana de Televisión (VTV) mostró imágenes de Rodríguez a su llegada al aeropuerto internacional Grantley Adams en Barbados, un pequeño país de habla inglesa ubicado en el sureste del mar Caribe.

Autoridades de la isla, que hace parte de la Commonwealth, recibieron a Rodríguez con honores.

Barbados, con poco menos de 300.000 habitantes, es famosa por sus idílicas playas y ser puerto de cruceros.

La mandataria encargada cumplirá «una agenda de trabajo estratégica» el lunes. La visita ocurre en medio de «expectativas de cooperación y desarrollo», divulgó la televisión estatal venezolana sin ofrecer detalles.

Durante su reciente viaje a Granada Rodríguez dijo que actualizaron la «hoja de ruta» de los convenios suscritos en 2025 entre las autoridades de la isla y Maduro, ahora procesado por narcotráfico en Estados Unidos.

Los dos viajes internacionales de Rodríguez, que gobierna bajo fuertes presiones del presidente Donald Trump, ocurren después de que Estados Unidos levantara las sanciones en su contra el pasado 1 de abril.

Trump afirma estar a cargo de Venezuela y de la venta de su petróleo luego de la caída de Maduro.

mbj/mvl