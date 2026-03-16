La primera ministra de Japón niega planes para despliegue en Ormuz tras petición de Trump

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Tokio, 16 mar (EFE).- La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, rechazó este lunes que existan planes de realizar un despliegue militar en el estrecho de Ormuz después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, apelara a Japón y a otros países para enviar buques de guerra al paso estratégico.

«Dado que todavía no se nos ha solicitado (formalmente), resulta difícil responder a una suposición. El Gobierno de Japón está estudiando cómo llevar a cabo las medidas necesarias. Estamos analizando de qué forma podemos proteger los buques japoneses y sus tripulaciones, así como qué se puede hacer dentro del marco legal», explicó Takaichi en la sesión de la Dieta (el Parlamento japonés).

Las declaraciones de la jefa del Gobierno llegan en la misma semana en la que tiene previsto su primer viaje a Estados Unidos desde que asumió el cargo. Allí, se reunirá con el inquilino de la Casa Blanca, en medio de sus presiones a líderes mundiales para enviar fuerzas militares al estrecho de Ormuz.

Durante el fin de semana, Trump dijo en redes sociales que espera que «muchos países», incluido Japón, envíen «buques de guerra» a Ormuz para mantenerlo «abierto y seguro» tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, de que permanezca cerrado.

Tokio aboga por la diplomacia

En este sentido, el portavoz del Ejecutivo japonés, Minoru Kihara, remarcó este lunes durante su rueda de prensa diaria que Tokio «no ha decidido nada respecto al envío de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército)» porque se ha decantado por «gestiones diplomáticas y medidas para asegurar un suministro estable» de petróleo.

«Nuestra intención es abordar las respuestas necesarias manteniendo una comunicación estrecha con los países involucrados, incluido Estados Unidos, y teniendo muy en cuenta al situación actual. (…) El Gobierno mantiene un interés profundo en cuanto al estado del estrecho de Ormuz», insistió.

Agregó que es «extremadamente importante» el mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región, incluida las garantías de seguridad a la navegación en Ormuz y «asegurar un suministro estable» de petróleo.

EEUU mantiene postura de defensa ante Tokio

En la víspera, el ministro japonés de Defensa, Shijiro Koizumi, mantuvo una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, a quien expresó que mantener la paz y la estabilidad en Oriente Medio, incluido el estrecho de Ormuz, es de vital importancia para la comunidad internacional y para Japón.

Según un comunicado publicado por su cartera ministerial, Hegseth reafirmó el «compromiso de Estados Unidos de fortalecer las capacidades de disuasión y respuesta de la alianza» entre Tokio y Washington, y que «la reciente situación en Oriente Medio no implica ningún cambio en la postura de las fuerzas estadounidenses en Japón», que «mantienen un estado de máxima alerta». EFE

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