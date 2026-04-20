La primera Ministra de Trinidad y Tobago desestima casos de homicidio en el hallazgo de 56 cadáveres

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La Primera Ministra de Trinidad y Tobago desestimó el domingo que el hallazgo de 56 cadáveres en un cementerio esté relacionado con casos de homicidio.

Los cuerpos de 50 menores y seis adultos fueron hallados la víspera en un cementerio ubicado a unos 40 kilómetros de la capital Puerto España.

La policía sospecha que se trata de un caso de cadáveres sin reclamar enterrados ilegalmente.

«Se me ha informado que los cadáveres descubiertos en el Cementerio de Cumuto eran en realidad cuerpos no reclamados que estaban siendo dispuestos de forma incorrecta y NO víctimas de homicidio», escribió en redes sociales Kamla Persad-Bissessar tras entrevistarse con el comisario a cargo del caso.

Dos empleados de una funeraria en Arima, la principal ciudad del este de Trinidad, fueron detenidos por la policía para ser interrogados.

«Este asunto se resolverá en los próximos días», acotó la gobernante.

Los hechos violentos son frecuentes en este archipiélago ubicado a pocos kilómetros de la costa venezolana, un punto común en rutas de narcotráfico que operan en la región.

Con 1,5 millones de habitantes, Trinidad y Tobago registró 623 asesinatos en 2024, una cifra récord.

Un repunte de hechos violentos llevó a Persad-Bissessar a decretar un estado de emergencia el mes pasado.

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