La primera ministra japonesa discutirá con Trump la exploración de tierras raras

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La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó el miércoles que discutirá la exploración conjunta con Estados Unidos de tierras raras en aguas marítimas profundas, cuando se reúna esta semana con el presidente Donald Trump.

Tokio rastreó en febrero sedimentos con tierras raras 6.000 metros bajo la superficie marina, en una misión de prueba cerca de la isla de Minamitorishima.

Las tierras raras son 17 metales utilizados en todo tipo de tecnología, desde vehículos eléctricos hasta discos duros y misiles.

Japón, Estados Unidos y otros países buscan reducir su dependencia de China en la obtención de estos minerales.

«Discutimos el desarrollo de recursos cuando el presidente Trump visitó Japón en octubre del año pasado y, desde febrero, Japón y Estados Unidos comenzaron discusiones concretas sobre el desarrollo de recursos minerales marinos», dijo Takaichi al Parlamento.

«Las tierras raras en aguas alrededor de Minamitorishima son uno de los objetivos de este esfuerzo (…) Espero que sea abordado en la próxima cumbre Japón-Estados Unidos», programada para el jueves, agregó.

Los sedimentos con tierras raras fueron recogidos por un buque científico con taladro.

El hallazgo fue una buena noticia para Japón, que importa de China el 90% de estos metales.

En tanto, Estados Unidos presentó en febrero una alianza con la Unión Europea y Japón sobre minerales críticos, con la intención de buscar alternativas a la hegemonía china en el sector.

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