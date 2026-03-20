La princesa Mette-Marit de Noruega dice que fue engañada y manipulada por Epstein

5 minutos

Copenhague, 20 mar (EFE).- La princesa Mette-Marit de Noruega aseguró este viernes en una entrevista con la televisión pública NRK que fue manipulada y engañada por el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein, con quien mantuvo una relación de amistad, y dijo que no sabía nada de sus ataques sexuales.

«Me siento tan manipulada. Y cuando te manipulan, una no se da cuenta al principio. Te va llegando información en momentos distintos. Creo que ahora me doy cuenta de hasta qué punto me manipularon. Está claro que lleva tiempo procesarlo, pero hubo una serie de hechos que hicieron que pensase que algo no estaba bien», dijo la princesa, a quien le presentó a Epstein una amistad cuya identidad no quiso revelar.

Las nuevas revelaciones sobre Epstein difundidas a finales de enero probaron que Mette-Marit, quien se disculpó en dos ocasiones y prometió dar más explicaciones, mantuvo un contacto con éste en 2014, un año después de que la princesa asegurara que había dejado de comunicarse con él cuando se conocieron por primera vez sus lazos en 2019.

«Es muy importante para mí asumir la responsabilidad por no chequear su pasado de forma más detallada y por ser tan manipulada y engañada como lo fui. Pero también es importante precisar que nadie me tiene que tener lástima, sino a todas las víctimas que sufrieron los duros ataques y merecen justicia», dijo Mette-Marit, quien dijo desear «no haberlo conocido nunca».

La princesa -quien estuvo acompañada en la entrevista por su esposo, el príncipe heredero Haakon- dijo sentir «mucha rabia» por que las víctimas no hayan recibido justicia y calificó de «muy problemático» que haya podido contribuir «a legitimar a Epstein de alguna manera».

Epstein era amigo de un buen amigo de la princesa y le fue presentado por varios conocidos de «confianza» que trabajaban con la salud y las organizaciones internacionales en 2011, cuando Mette-Marit trabajaba para el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida.

«Fue una relación de amistad. Era amigo de un amigo mío, ante todo. Si la pregunta es si la relación era de otro tipo, la respuesta es no», afirmó la princesa, quien califica el tono de las conversaciones como de «camaradería», pero no íntimo.

En un correo de octubre de 2011, dos años después de que Epstein saliese de la cárcel tras cumplir una pena por comprar servicios sexuales a menores, la princesa le confiesa al millonario que había googleado sobre él y que «no tenía buena pinta».

Mette-Marit dijo no recordar que había encontrado y negó saber algo entonces de su pasado.

«No sé lo que encontré, no lo recuerdo, fue hace 15 años, es difícil para mí saberlo. Pero no sabía que era un delincuente sexual o un agresor», dijo.

La princesa calificó de «broma» otro correo en el que Epstein le cuenta que está en busca de una esposa en París pero que prefiere a las escandinavas, a la que aquella le responde que es una buena ciudad para las infidelidades y que las escandinavas son mejor material.

Sobre su visita a la residencia de Epstein en Palm Beach (Florida) en enero de 2013, aseguró que a un amigo común le habían dejado prestada la casa, por eso accedió.

«Todas las personas que he conocido con Epstein han sido siempre adultos, nunca he visto nada ilegal», explicó.

Durante su estancia en la casa, Epstein se comportó de un modo «que no me gustó» y la puso en una situación «que me hizo sentir tan insegura que llamé a Haakon», dice sin dar más detalles de lo ocurrido.

«Pero tuve contacto con él tiempo después. Creo que fue porque era tan manipulador que se aprovechó de que teníamos un amigo común y que tengo buena fe. Pero decidí cortar el contacto y fue por episodios como ése», señaló.

Los contactos con Epstein se produjeron en un momento difícil para la princesa, que sintió que podía confiar en el millonario, aunque cuando empezó a escuchar rumores «de que no era una buena persona, nunca que fuera un agresor», interrumpió la relación.

«Sabía que se conocían y se habían encontrado en Estados Unidos (…) Lo conocí en unas vacaciones familiares en St. Barths, por la calle. Y sabía que la princesa vivió en la casa en Palm Beach. No era un secreto entre nosotros», dijo Haakon.

La princesa, que lamenta haber puesto en una situación complicada a los reyes, aludió a su enfermedad -una fibrosis pulmonar que se ha agravado en los últimos meses- y al juicio por violación que afrontó hasta ayer su hijo Marius, fruto de una relación anterior, para aclarar que haya pasado mes y medio desde que prometió dar más explicaciones.

«Convivo con una grave enfermedad que me influye en el día a día. Es la que decide si puedo cumplir mi rol o no», afirmó la princesa, que apenas ha tenido compromisos oficiales en los últimos meses y que espera que las revelaciones sobre Epstein no debiliten la confianza en la monarquía noruega. EFE

alc/egw/ah