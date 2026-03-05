La principal carretera que une Lima con la sierra de Perú es cerrada por la caída de rocas

Lima, 5 mar (EFE).- Las autoridades de Perú han ordenado el cierre de la carretera central, la principal vía que une a Lima con la sierra del país, a través de los Andes, tras la caída de rocas y tierra en un sector de la autopista, informaron este jueves fuentes oficiales.

La disposición fue tomada por la Policía de Carreteras luego de que se produjera el derrumbe a la altura del kilómetro 53, en el sector conocido como Tornamesa, en el distrito de San Bartolomé, en la región de Lima, precisó la agencia oficial Andina.

La medida se tomó ante el peligro que representa para los transportistas la caída de las rocas y tierra causada por las lluvias que se presentan en la zona.

Andina precisó que se ordenó el cierre total de la carretera desde el kilómetro 48, a la altura del peaje de Corcona, y que ya se evalúa la magnitud del derrumbe y coordinan las acciones de seguridad para iniciar la limpieza y reapertura de la vía.

Al respecto, la empresa concesionaria Deviandes confirmó en la red social X la caída de rocas y tierra e informó que había enviado a sus expertos a la zona de Tornamesa para evaluar la magnitud del derrumbe.

La carretera central es una vía nacional que conecta la ciudad de Lima con varias de las principales localidades de la sierra central del país, en las regiones andinas de Junín, Pasco, Huancavelica y Huánuco, por donde se transporta pasajeros, minerales y gran parte de los productos de pan llevar que abastecen a la capital de Perú.

El pasado 20 de febrero, el presidente de transición de Perú, José María Balcázar, anunció que su gobierno destinará 600 millones de soles (unos 178,5 millones de dólares) para iniciar las obras de la nueva carretera central, que se planea construir con asistencia técnica del gobierno de Francia para reemplazar a la actual infraestructura vial.

Las autoridades de Perú señalan que esta carretera requerirá de un presupuesto total de 24.500 millones de soles (unos 7.286 millones de dólares) para conectar Lima con el centro del país mediante una autopista de 185 kilómetros de longitud y dos carriles por sentido que atravesará los Andes. EFE

