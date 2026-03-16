La producción industrial de Colombia cayó un 0,5 % en enero

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Bogotá, 16 mar (EFE).- La producción industrial de Colombia cayó un 0,5 % en enero de 2026 con respecto al mismo mes del año anterior, informó este lunes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El Índice de Producción Industrial (IPI) de enero estuvo marcado por las variaciones negativas de dos de los cuatro sectores productivos: la explotación de minas y canteras, que disminuyó un 4,0 %, y de la industria manufacturera, que cayó un 0,5 %.

En contraste, el suministro de electricidad y gas creció un 2,7 % y la captación, tratamiento y distribución de agua aumentó un 3,7 %, según el informe del DANE.

Por actividades industriales, las mayores caídas se registraron en la fabricación de maquinaria y equipos (-10,6 %), la fabricación de aparatos y equipos eléctricos (-9,6 %) y la fabricación de productos textiles (-6,0 %).

También retrocedieron la extracción de hulla o carbón de piedra (-4,7 %) y la extracción de petróleo crudo y gas natural (-3,8 %).

En contraste, los mayores incrementos se observaron en la fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (37,9 %), la fabricación de otros tipos de equipo de transporte (26,6 %) y la confección de prendas de vestir (8,0 %).

Pese a la caída mensual, en el acumulado de los últimos doce meses la producción industrial registró un crecimiento del 0,5 %, impulsado por la industria manufacturera, el suministro de electricidad y gas y el sector de agua, mientras que la explotación de minas y canteras continuó mostrando retrocesos. EFE

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