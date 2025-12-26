The Swiss voice in the world since 1935
La producción industrial de Japón cayó un 2,6 % en noviembre de 2025

1 minuto

Tokio, 26 dic (EFE).- La producción industrial de Japón se redujo un 2,6 % en noviembre de 2025 con respecto al mes precedente, según datos publicados este viernes por el Gobierno.

Es la primera bajada del indicador en tres meses, tras subir un 1,5 % en octubre, lo que constata que la producción industrial del país asiático «fluctúa indecisa», según el informe del Ministerio de Economía, Comercio e Industria japonés.

En relación con noviembre de 2024, el índice bajó un 2,1 %.

Las industrias que contribuyeron en mayor medida a la caída de la producción industrial nipona en el undécimo mes de este año fueron la de maquinaria eléctrica y de información y comunicaciones, la industria del automóvil y la industria de productos metálicos.

Por el contrario, los sectores que experimentaron los aumentos más significativas fueron el de maquinaria de producción, el de maquinaria de transporte (excluida la industria automotriz), y la industria de componentes y dispositivos electrónicos.

Según los datos de un sondeo realizado por el Ministerio con empresas nacionales, se prevé que la producción industrial japonesa suba un 1,3 % en diciembre, frente a la caída del 2 % estimada un mes antes, y que se dispare un 8 % en enero.

La producción industrial mide el ritmo de las fábricas japonesas y está considerada clave para anticipar la marcha de la economía del país asiático, altamente dependiente del sector manufacturero. EFE

