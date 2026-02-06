La producción industrial en España aumenta el 1,3% en 2025

afp_tickers

1 minuto

La producción industrial en España aumentó un 1,3% en 2025, su mayor evolución anual desde 2022, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), en un contexto de fuerte crecimiento económico en el país.

Esta cifra confirma el dinamismo de la economía española, muy orientada hacia los servicios -con el turismo a la cabeza-, pero que posee también potentes sectores industriales, como el de la automoción o el agroalimentario.

El índice registró, sin embargo, un retroceso del 2,5% en diciembre, en plena temporada de fiestas en España, tras la subida del 1% en noviembre, según los datos provisionales corregidos por efectos estacionales y de calendario del INE.

Esta caída observada a finales de año se reflejó en el crecimiento del PIB español, que el gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez proyectaba del 2,9% para 2025, aunque fue finalmente del 2,8%.

rbj/rs/du/ahg