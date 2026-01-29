La red social UpScrolled lidera descargas en EE. UU. ante denuncias de censura en TikTok

Sarah Yáñez-Richards

Nueva York, 29 ene (EFE).- La red social australiana UpScrolled alcanzó los primeros puestos de descarga en las tiendas de aplicaciones de Estados Unidos debido al descontento de miles de usuarios de TikTok por censuras en el contenido crítico con la política estadounidense tras la reciente reestructuración de TikTok en el país.

Este auge se produce después de que TikTok anunciara, el jueves pasado, un acuerdo de 14.000 millones de dólares para establecer una filial estadounidense de la plataforma -responsable de la protección de datos de EE. UU., la seguridad de los algoritmos, la moderación de contenido y la garantía de software- y así evitar su prohibición en EE.UU.

Usuarios le dan la espalda a TikTok

Tras la reestructuración, algunos usuarios acusaron a la aplicación de censurar contenido político, sobre todo relacionado con críticas contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) o información sobre las protestas en Mineápolis tras la muerte a manos de oficiales de Alex Pretti, un civil de 37 años, el pasado sábado.

La cantante Billie Eilish aseguró en Instagram el lunes que TikTok «está silenciando a la gente» y puso como ejemplo las pocas visualizaciones que había conseguido un vídeo de su hermano, el también músico Finneas O’Connell, en el que criticaba a quienes justificaron la muerte de Pretti.

Dieciocho horas después de la publicación, el video de O’Connell tenía 46.000 ‘me gusta’ y 137.000 visualizaciones en TikTok, una cifra inferior a otras de sus publicaciones recientes, que tienen cientos de miles o millones de reproducciones.

Sin embargo, TikTok atribuyó estos problemas a una interrupción en su centro de datos, que ha estado afectando a la funcionalidad de la aplicación.

También creció la preocupación cuando TikTok publicó una política de privacidad actualizada que permite a la aplicación rastrear las coordenadas GPS de los usuarios, entre otras cosas.

El recelo de los usuarios también apunta a la figura de Larry Ellison, cofundador de Oracle y nuevo «guardián» del algoritmo de TikTok en EE. UU.

Ellison -conocido aliado del presidente Donald Trump, del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y del magnate Elon Musk- posee ahora una influencia significativa sobre la moderación de contenidos y la seguridad de datos de la plataforma a través de la nueva entidad TikTok USDS Joint Venture LLC.

El auge de UpScrolled

UpScrolled, que recuerda a una combinación entre Instagram y X al permitir a sus usuarios compartir fotos, vídeos y publicaciones de texto, registró aproximadamente 41.000 descargas -casi un tercio de sus instalaciones totales- entre el jueves, día en que se finalizó el acuerdo con TikTok, y el sábado, según datos de Appfigures.

De acuerdo con Sensor Tower, otra firma de inteligencia de mercadotecnia, hasta el martes, UpScrolled se había descargado aproximadamente 400.000 veces en Estados Unidos y 700.000 veces a nivel mundial desde su lanzamiento en junio de 2025.

«Aparecisteis tan rápido que nuestros servidores colapsaron. ¿Frustrante? Sí. ¿Emocionante? También. Somos un equipo pequeño que está construyendo lo que las grandes empresas tecnológicas dejaron de hacer. Ahora mismo estamos trabajando a base de cafeína para poder seguir el ritmo que ustedes mismos han marcado. Tengan paciencia», escribió la compañía australiana en X.

Una red «sin censura»

La aplicación australiana se describe como una plataforma «sin censura» y «sin bloqueos ocultos». Ha sido muy crítica con TikTok, Meta (empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp) y X por «censurar voces, aplicar moderación sesgada y ocultar contenido detrás de algoritmos».

«¿Censurado en otras plataformas? Aquí no. UpScrolled es la plataforma social donde todas las voces tienen el mismo poder. Sin censura encubierta. Sin manipulaciones algorítmicas. Sin favoritismos por pago. Solo conexión auténtica donde tu contenido llega a las personas que más importan», indica la red social en su página web.

Su fundador y director ejecutivo, el palestino-jordano-australiano Issam Hijazi, explica en la web que UpScrolled comenzó con una simple observación: «Las redes sociales habían dejado de ser sociales. Los algoritmos reemplazaron la conexión genuina con tácticas de interacción. Las voces auténticas se ahogaron, mientras que el ‘clickbait’ y los trucos algorítmicos dominaban los ‘feeds’. Las comunidades luchaban por mantenerse conectadas, limitadas por la censura encubierta y la censura selectiva».

«No impulsamos agendas, ni políticas, ni comerciales, ni de ningún otro tipo. Nuestras reglas son claras y se aplican de manera uniforme. Nuestra clasificación es transparente, nuestras decisiones son responsables y la influencia conlleva responsabilidad», resalta la compañía en su web.

UpScrolled no es la única aplicación que está experimentando un aumento de usuarios tras la reestructuración de TikTok. Skylight, una alternativa a TikTok basada en tecnología de código abierto, afirma haber superado los 380.000 registros. EFE

