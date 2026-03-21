La reina Sofía acude al torneo de Miami y saluda a los tenistas españoles

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Miami (EE.UU.), 21 mar (EFE).- La reina Sofía de España se dejó ver este sábado en las instalaciones del Masters 1000 de Miami (Estados Unidos), donde saludó a los tenista españoles Carlos Alcaraz y Rafael Jódar.

La reina se encuentra en Miami en el marco de una visita de tres días durante la que el viernes inauguró una iniciativa que conmemora la historia compartida entre Estados Unidos y España, por el 250 aniversario de la fundación de EEUU.

Además, doña Sofía entregará este sábado los Premios Sophia a la Excelencia en el Pérez Art Museum Miami, reconociendo a dos parejas de empresarios por su contribución a los lazos entre Estados Unidos, España y Latinoamérica.

Doña Sofía compartió unas palabras y se tomó varias fotografías, tanto con el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, como con Jódar, jugador de 19 años, una de las mayores promesas del tenis español, que minutos antes acababa de sellar su pase a la tercera ronda del torneo. EFE

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