La secta Moon pierde el recurso contra su disolución en Japón

La secta Moon perdió este miércoles su recurso en contra de la disolución decretada por un tribunal japonés después de que esta influyente organización religiosa se viera salpicada por el asesinato del ex primer ministro nipón, Shinzo Abe.

El autor del magnicidio en 2022 actuó por resentimiento contra esta secta, que sustrajo a su madre cuantiosas donaciones y dejó a la familia en bancarrota.

El hombre, que disparó contra Abe en un acto electoral, pensaba que el ex dirigente era cercano a la organización.

En un comunicado publicado el miércoles, la Iglesia de la Unificación declaró que el Alto Tribunal de Tokio «emitió una decisión importante confirmando la orden de disolución». El tribunal confirmó el veredicto a AFP.

En marzo de 2025, un tribunal de Tokio ordenó la disolución de la rama japonesa de la «Iglesia de la Unificación» al considerar que había infligido «daños sin precedentes» a la sociedad.

La decisión implicaba que la organización iba a perder las exenciones fiscales otorgadas por el sistema jurídico japonés, aunque le permitía continuar sus actividades.

Fundada en 1954 en Corea del Sur por Sun Myung Moon, esta organización se desarrolló con fuerza en los años 1970 y 1980 y está acusada de imponer objetivos de donaciones a sus adeptos.

El gobierno japonés recurrió a la justicia a finales de 2023 para revocar el estatuto de organización religiosa a la secta Moon tras una investigación que reveló vínculos estrechos entre la organización y parlamentarios del partido conservador en el poder.

