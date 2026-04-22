La sequía y los vientos dificultan el control de más de 200 incendios en Florida y Georgia

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Miami (EE. UU.), 22 abr (EFE).- La virulencia de los vientos y la sequía en Florida y Georgia, en el sureste de EE.UU., amenaza con agravar varios de los más de 200 incendios que registran ambas regiones en estos momento, con casi 70 de ellos fuera de control, informan este miércoles las autoridades.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) de Jacksonville, ha comunicado un «riesgo elevado de incendios» en el noreste de Florida y el sureste de Georgia por «una masa de aire muy seco» que persistirá hasta el jueves -quizás hasta el viernes-, recrudecido por una vegetación seca por la sequía y fuertes vientos.

El Servicio Forestal de Florida ha informado este miércoles de 127 incendios forestales, incluidos 59 activos, con un total de 8.901 hectáreas afectadas.

Mientras que las autoridades de Georgia informaban de 117 incendios forestales, de los que una decena permanecen activos, y han calcinado 9.167 hectáreas.

La crisis ha llevado a la Comisión Forestal de Georgia a decretar este miércoles por primera vez en su historia la prohibición de quemas al aire libre en al menos 91 condados.

Esta orden ya estaba en vigor ayer en decenas de condados de Florida.

Aunque la mayoría de los incendios se ubica entre el norte de Florida y el sur de Georgia, el de mayor dimensión es del condado de Broward, en el sur de Florida, que está fuera de control y ha calcinado 2.630 hectáreas.

El fuego está cerca de los Everglades, un amplio ecosistema de humedales y densa vegetación en Florida que es Patrimonio Mundial de la Unesco.

De acuerdo con los últimos datos disponibles del Servicio Forestal de Florida, se hallaba contenido al 50 % a las 12:00 hora local (16:00 GMT).

El humo de los incendios ha provocado alertas por baja visibilidad en carreteras esta semana, así como la interrupción del servicio ferroviario que conecta Nueva York con el sur de Florida, en su tramo entre Jacksonville y Miami.

Un origen habitual de este tipo de fuegos en Florida es la caída de rayos en sus vastos campos. Este estado es uno de los que registran el mayor número de estos impactos por año en Estados Unidos.

Los incendios se han visto agravados por la sequía extrema en Florida que experimenta más del 92 % del estado, así como Georgia, donde un 98 % de los condados se encuentran bajo esa condición.

En lo que va de año, los incendios forestales en Estados Unidos ya han afectado al doble del territorio que en el mismo lapso de 2025, con 20.915 siniestros que han dañado más de 707.000 hectáreas, conforme al National Interagency Fire Center del Gobierno federal. EFE

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