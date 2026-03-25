La SNCF y CFF estudiarán ampliar su cooperación con nuevas líneas europeas desde Suiza

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París, 25 mar (EFE).- La compañía ferroviaria francesa SNCF y la suiza CFF han decidido prolongar su acuerdo comercial hasta 2032 y estudiar en común la posibilidad de ampliarlo con otras líneas a destinos europeos desde Suiza.

En un comunicado conjunto publicado este miércoles, la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF) y los Ferrocarriles Federales Suizos (CFF) precisaron que van a contemplar «nuevos servicios ferroviarios directos de larga distancia hacia Francia y más allá».

La actual cooperación comercial entre las dos empresas estatales que tenía vigencia hasta 2027 y que se ha prolongado ahora con este nuevo acuerdo cinco años más, se traduce por el momento en su oferta TGV Lyria.

Eso incluye tres líneas explotadas con trenes de alta velocidad entre París y Ginebra, París y Lausana y París, Basilea y Zúrich, a las que se añade en periodo estival una cuarta entre Lausana y Marsella.

En total, TGV Lyria son 18.000 plazas diarias en 17 trayectos de ida y vuelta entre Suiza y Francia. EFE

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