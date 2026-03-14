La soberanía de México «no está a negociación», dice Sheinbaum a Trump

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este viernes a su par estadounidense, Donald Trump, que su gobierno colabora con Washington en la lucha contra el narcotráfico pero que la soberanía del país «no está a negociación».

Durante un discurso en el estado de Colima (oeste), la mandataria se refirió a una publicación de Trump en su red Truth Social en la que comparte el comentario de un usuario que insinúa que en México habría un «narcogobierno».

«Estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad (…) podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida el pueblo de México: soberanía y esa no está a negociación», dijo Sheinbaum ante sus simpatizantes.

En el mensaje retomado por Trump, el usuario cita declaraciones de Sheinbaum donde dice que ha rechazado ofrecimientos de Estados Unidos de enviar tropas para combatir a las bandas criminales, y cuestiona la negativa de la presidenta.

Por la tarde, Trump fue interrogado por periodistas sobre esta publicación y la negativa de la presidenta a aceptar su oferta.

«No debería haber rechazado mi ayuda. Me ofrecí a acabar con los cárteles en México y, por alguna razón, ella no quiere. Me cae muy bien, pero debería acabar con los cárteles, porque, nos guste o no, los cárteles son quienes gobiernan México. No podemos permitir eso», dijo el mandatario antes de abordar su avión presidencial en la base Aérea Andrews en Maryland.

El multimillonario Elon Musk, quien fue aliado de Trump, ya había hecho un cuestionamiento similar en su red social X en febrero pasado, lo que llevó a Sheinbaum a valorar si cabía una acción legal. El pasado miércoles, la presidenta informó que desistió de la querella.

Desde la llegada del republicano a la Casa Blanca en enero de 2025, la mandataria ha reiterado que México está dispuesto a colaborar con Washington en el combate a los cárteles de las drogas.

Trump por su parte ha insistido en colaborar militarmente y ha llegado a señalar que valora una intervención directa en México.

sem/cjc