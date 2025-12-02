La tasa de desempleo en Italia se situó en el 6 % en octubre

1 minuto

Roma, 2 dic (EFE).- La tasa de desempleo en Italia se situó en el 6 % en octubre, lo que supone una bajada de 0,2 puntos porcentuales respecto al mes anterior, según los datos provisionales difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (Istat).

La tasa de ocupación alcanzó en octubre el 62,7 %, con un aumento mensual de 0,1 puntos porcentuales y 0,9 puntos más respecto al mismo mes del año anterior.

El número total de ocupados se elevó a 24.208.000 personas, un incremento que afectó tanto a los trabajadores fijos, que subieron a 16.468.000, como a los autónomos, que llegaron a 5.227.000, mientras que los empleados con contrato temporal bajaron a 2.514.000.

La tasa de inactividad, que incluye a quienes no estudian ni buscan empleo, se mantuvo estable en el 33,2 %, sin cambios respecto a septiembre y 1,4 puntos porcentuales menos que en octubre de 2024.

Por otra parte, la tasa de desempleo juvenil (entre los 15 y 24 años) baja hasta el 19,8 %, lo que supone 1,9 puntos porcentuales menos que el mes pasado.

«Comparando el trimestre agosto-octubre 2025 con el precedente (mayo-julio) se registra una sustancial estabilidad en el número de ocupados», explicó el Istat en su comentario.EFE

