La tasa de paro en la eurozona cae una décima en noviembre, al 6,3 %

Bruselas, 8 ene (EFE).- La tasa de paro de la zona euro cayó una décima el pasado noviembre, hasta el 6,3 %, mientras que el dato para el conjunto de la Unión Europea se mantuvo estable en el 6 % y en España mejoró una décima hasta el 10,4 %, según los datos publicados este jueves por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

Esa agencia calcula que 13,22 millones de personas en la UE estaban desempleadas en el undécimo mes de este año, de los que 10,9 millones residían en el área del euro.

En España había en noviembre 2,58 millones de personas en paro y una tasa de desempleo del 10,4 %, una ligera mejora respecto a los 2,6 millones y 10,5 % del mes precedente.

El dato representa también una caída del número de desempleados en España respecto a los 2,62 millones de noviembre de 2024.

En el conjunto de la UE, el parto disminuyó en noviembre en 97.000 personas en relación con el mes de octubre y en 71.000 personas en la eurozona.

En el cálculo interanual, el desempleo aumentó en 416.000 personas en el conjunto de la UE y en 253.000 personas en los países que comparten la moneda única.

Entre las grandes economías de la UE, la tasa de desempleo se mantuvo estable en noviembre en Alemania (3,8 %) y en Francia (7,7 %) mientras que cayó una décima en Italia (5,7 %).

Los registros más bajos de desempleo se los anotaron Malta (3,1 %), Polonia (3,2 %) y Chequia (3,2 %), mientras que en el extremo opuesto se situaron España (10,4 %), Finlandia (10,1 %) y Suecia (9 %)

Datos por género

En noviembre de 2025, la tasa de desempleo de las mujeres en la UE fue del 6,2 %, frente al 6,3 % de octubre, y la de los hombres fue del 5,8 %, estable respecto al mes anterior.

En la eurozona, la tasa de desempleo de las mujeres se situó en el 6,5 %, una décima menos que en octubre, y la de los hombres fue del 6,1 %, estable en función del mes anterior.

Paro Juvenil

El desempleo entre los menores de 25 años se situó en el 14,6 % en noviembre en los países del euro, estable, y en el 15,1 % en el conjunto de los Veintisiete, una décima menos que en octubre.

En el penúltimo mes de 2025 había 2,33 millones de jóvenes en paro en los veintiún países que comparten en euro y 2,92 millones en toda la UE.

En España el porcentaje de jóvenes parados era del 25 %, cuatro décimas menos que en octubre, liderando la tasa de paro juvenil en la UE. El segundo país en la lista fue Suecia (24,9 %) y el tercero Finlandia (22,6 %). EFE

