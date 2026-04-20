La tercera temporada de ‘Wednesday’ viaja a París

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Los Ángeles (EE.UU.), 20 abr (EFE).- La tercera temporada de la aclamada serie ‘Wednesday’ (‘Miércoles’), protagonizada por Jenna Ortega, trasladará su sombría atmósfera a las calles de París, según la primera imagen oficial publicada por Netflix este lunes.

El personaje de Ortega aparece sentada en una motocicleta y Thing (Cosa) sujetando un misterioso papel en sus manos frente a la Torre Eiffel bajo el lema «Desde París, con pavor».

Pocos detalles se han revelado sobre la trama de esta tercera entrega, cuya producción se está llevando a cabo en Dublín, y que todavía no tiene fecha de estreno.

La plataforma de contenidos en línea informó recientemente que la tercera temporada contará con la participación de Lena Headey (‘Game of Thrones’), Andrew McCarthy (‘St. Elmo’s Fire’), James Lance (‘Ted Lasso’), Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan y Kennedy Moyer.

Previamente fue anunciado que Eva Green daría vida a la hermana de Morticia Addams, Ophelia; junto a Ortega, Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams) y Luis Guzmán (Gomez Addams).

A ellos se suma la estelar Wynona Ryder (‘Stranger Things’), quien volverá a trabajar junto al célebre director Tim Burton.

Inspirada en la Familia Addams, afamada serie televisiva de los años 60 del siglo XX, ‘Wednesday’ se estrenó el 23 de noviembre de 2022 y actualmente ostenta el récord del programa en inglés más popular de Netflix con 252,1 millones de visitas en 91 días.

La serie también alcanzó el puesto número 1 en 90 países y superó la marca de los 1.000 millones de horas vistas solo tres semanas después de su debut, según los datos de la plataforma. EFE

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