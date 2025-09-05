La tormenta Lorena, debilitada, amenaza con fuertes lluvias en noroeste y norte de México

The Swiss voice in the world since 1935

Ciudad de México, 5 sep (EFE).- La tormenta Lorena, rebajada a ciclón post-tropical, se ubica este viernes frente a la costa occidental de Baja California Sur, y continuará provocando fuertes lluvias en el noroeste y norte de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su más reciente reporte, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) precisó que hasta las 03:00 hora local (09:00 GMT), el fenómeno meteorológico se localizaba a 275 kilómetros (km) al oeste de Cabo San Lázaro, y a 285 km al sur-suroeste de Punta Abreojos, ambas poblaciones de Baja California Sur.

El SMN indicó que el Lorena provocará lluvias puntuales torrenciales (de 150 a 250 milímetros [mm]) en Baja California Sur; intensas (de 75 a 150 mm) en el sur de Baja California y en el oeste y sur de Sonora.

Además de muy fuertes (de 50 a 75 mm) en el norte y costa de Sinaloa y Durango, así como fuertes (de 25 a 50 mm) en Chihuahua, aunque señaló que las precipitaciones disminuirán gradualmente en el transcurso del día.

También avisó que prevalecerá el viento con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y el golfo de Sinaloa, así como oleaje de 2 a 3 metros (m) de altura en costas de Baja California Sur y de 1,5 a 2,5 metros de altura en costas de Sonora y Sinaloa.

«Debido a su debilitamiento y trayectoria, este será el último aviso del sistema», apuntó el SMN.

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano, de los cuales entre cuatro y seis podrían ser de categoría 3, 4 e incluso 5.

Hasta ahora se han formado doce tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Kiko y Lorena.

El último huracán registrado en el país fue Erick, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles. EFE

