La tripulación analizará los riesgos de la radiación en el día 8 de la misión de Artemis

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Miami (EE.UU.), 8 abr (EFE).- La realización de experimentos científicos, en especial sobre los riesgos de la radiación solar en el cuerpo humano, marca este miércoles el eje del día 8 de la misión Artemis II, después de que la NASA despertara a los astronautas mientras la nave Orión continúa su regreso hacia la Tierra.

La tripulación ha comenzado su jornada a las 11:35 hora del este de EE. UU. (15:35 GMT) al ritmo de ‘Under Pressure’ de Queen y David Bowie, la canción que los expertos han elegido para despertarse este miércoles.

«Vuestros amigos y colegas de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) os desean otro gran día en vuestro viaje», se ha escuchado decir desde el centro de control a los astronautas a través de la retransmisión oficial.

Además de los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, la misión cuenta con un miembro de la CSA: Jeremy Hansen.

La NASA escoge un tema diferente cada día para levantar a los astronautas, que en el espacio sufren una desincronización circadiana por los cambios en los ciclos solares de luz y oscuridad que experimentan.

En este sentido, la agencia espacial ha publicado hoy una lista de reproducción en la plataforma ‘Spotify’ con todas las canciones que han empleado para despertar a los integrantes de Artemis II.

El octavo día de misión estará destinado principalmente a la experimentación, después de que los astronautas salieran ayer de la zona de influencia lunar, que marca el momento en que la gravedad de la Tierra les atrae con más fuerza que la de la Luna.

Según el cronograma de la NASA, la tripulación evaluará este miércoles «su capacidad para protegerse de eventos de alta radiación, como las erupciones solares» y realizarán «múltiples experimentos para recopilar datos sobre los niveles de radiación dentro de la Orión»

La agencia espacial agrega que los astronautas construirán un refugio en el interior de la cápsula «si fuera necesario», en el marco de estos experimentos.

La radiación solar es una de las principales preocupaciones de la NASA de cara a las próximas misiones en el espacio profundo, puesto que los astronautas pierden allí la protección que en la Tierra reciben de la atmósfera y la magnetosfera.

Además, la tripulación «pondrá a prueba la capacidad de pilotaje manual de Orión dirigiendo la nave espacial a través de diversas tareas».

La cápsula viaja a más de 2.735 kilómetros por hora hacia la Tierra, donde está previsto que americe el viernes a las 20:06 horas hora del este (00:06 GMT del sábado) en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego (EE. UU.).

Artemis II despegó el miércoles de la semana pasada desde Cabo Cañaveral (Florida, EE. UU.) y se convirtió en la primera misión tripulada en llegar a la órbita lunar en más de medio siglo.EFE

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