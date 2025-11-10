La U de Chile apela a la remontada para seguir en la lucha por el cupo a la Libertadores

Santiago de Chile, 9 nov (EFE).- Universidad de Chile consiguió este domingo una remontada épica ante Deportes Limache para derrotarlo por 4-3 y mantener la lucha por el cupo a la Copa Libertadores en su máxima intensidad, al cierre de la fecha 27 de la liga chilena.

La U le dio vuelta a un 0-2 inicial en el partido disputado en el Estadio Santa Laura, donde Limache terminó perdiendo en una fiesta de goles en la que incluso logró igualar el marcador a tres tantos, hasta que Leandro Fernández anotó el gol de la victoria azul.

Fue un partido complejo, pero sobre todo palpitante, donde el equipo universitario se vio sorprendido por el decimocuarto Limache, que con 22 enteros lucha por evitar la zona de descenso de la que se encuentra a un solo punto.

El triunfo para los laicos fue clave para mantenerse en el cuarto puesto con 48 puntos, a solo tres de Universidad Católica que está segundo y que también ganó por 0-1 el sábado en su visita al decimosegundo Deportes La Serena.

Los cruzados ocupan la casilla que da acceso a la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que O’Higgins con 50 unidades está tercero en la plaza de la fase previa del torneo, en la que se mantuvo al imponerse por 4-2 a Ñublense.

La U, en tanto, encabeza el pelotón de los que clasifican a la Copa Sudamericana 2026 –del cuarto al séptimo lugar de la tabla–, pero con tres partidos por disputar mantiene la esperanza de escalar cuando se enfrente a los rancagüinos en la próxima jornada.

La fecha 27 también mantuvo la fe de Colo Colo que, a pesar de estar fuera de los puestos con boleto a torneos internacionales, tuvo un gran impulso con la caída de los tres equipos que están en esa zona.

Los albos hicieron su parte para mantenerse octavos con 41 puntos, gracias a la victoria conseguida a domicilio por 1-2 frente al decimoquinto Unión Española, que pelea por no descender y cuya caída produjo la salida de su técnico Miguel Ramírez.

El Cacique estrechó la diferencia en la tabla a solo dos enteros con respecto a Audax Italiano, que está séptimo tras perder por 2-1 frente al noveno Huachipato, y se colocó a tres unidades de Cobresal, que ocupa la sexta plaza y cayó en casa por 1-2 ante el decimotercero Everton.

Incluso Palestino, que está en la quinta plaza quedó a tiro de cuatro puntos de Colo Colo al no poder sumar en su juego frente al campeón chileno Coquimbo Unido, que extendió su racha de victorias a 15 consecutivas y es líder con 68 enteros.

El triunfo de los aurinegros, que se coronaron el pasado domingo, los dejó a una sola victoria de igualar la mayor racha histórica para la liga chilena que está en manos de Universidad de Chile con 16 lauros al hilo, labrados entre 1963 y 1964.

La jornada también fue positiva para Deportes Iquique que ganó por 1-2 en su visita a Unión La Calera, y aunque sigue en la decimosexta y última plaza, redujo a cuatro puntos su ilusión de salvar la categoría sobre el final del campeonato. EFE

