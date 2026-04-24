La U recibe a la Católica en el primer clásico que dirige Fernando Gago en Chile

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Santiago de Chile, 24 abr (EFE).- Universidad de Chile recibe este sábado a Universidad Católica en un clásico universitario que será el primer partido ‘grande’ desde su arribo a Chile para el técnico de los azules, el argentino Fernando Gago, que no es un ganador, según sus registros, en este tipo de encuentros.

El partido de la fecha 11 de la liga chilena encuentra al exentrenador de Boca Juniors sin haber podido ganar en las últimas dos jornadas, lo cual le ha generado los primeros cuestionamientos tras asumir el mando a finales de marzo pasado.

El partido entre universitarios se jugará a partir de las 18.00 hora local (22.00 GMT) en el Estadio Nacional, donde el Bulla es local y en el que Gago tendrá la oportunidad de dar una campanada y sumar un triunfo a su lista de clásicos que tiene menos de 30% de victorias en cerca de 40 partidos.

«El plantel está bien, con muchas ganas y con la ambición de querer jugar un clásico, también con la ansiedad lógica que te genera esta clase de partidos», expresó Gago en conferencia de prensa.

La Católica, con 17 unidades, llega con tres puntos de ventaja sobre los laicos, que tienen opción de alcanzarlos en la tabla y meterse en puestos de clasificación a torneos internacionales.

Con respecto al líder Deportes Limache, los cruzados están cuartos a tres unidades y los azules séptimos a seis enteros, ambos por debajo de su otro archirrival Colo Colo que se encuentra tercero con 18 puntos.

La clave de la ofensiva

Ambos conjuntos lidian con la irregularidad en la liga, en el caso de La Franja viene de un inesperado tropiezo de local ante La Calera (1-2), el pasado lunes, tras ganar de visita al Cruzeiro por la Copa Libertadores.

El ritmo de juego de la Católica debido a su participación internacional es una de las ventajas que tiene sobre la U, además de su poder goleador a diferencia de los azules, cuyos refuerzos en ataque no han rendido los frutos que esperaban.

La ofensiva de Gago tiene 180 minutos sin marcar gol, el uruguayo Octavio Rivero fue operado y es baja por lesión, mientras que el argentino Juan Martín Lucero todavía no marca con la camiseta azul.

El experimentado Eduardo Vargas, a sus 36 años, ha sido el delantero más efectivo del equipo y el que más aporta al juego, pero también enfrenta molestias físicas.

«En los dos primeros partidos convertimos siete goles, pero es un proceso. Buscaremos las mejores soluciones para tener situaciones favorables de gol», argumentó Gago.

El ariete argentino de Católica Fernando Zampedri, en tanto, es el máximo artillero del campeonato con 11 dianas, y de anotar ante los azules alcanzaría el puesto de máximo goleador de los cruzados en clásicos universitarios.

Frente a los laicos Zampedri ha convertido ocho veces y el jugador de La Franja que más goles le anotó a la U fue Raimundo Infante con nueve tantos.

El entrenador argentino Daniel Garnero, por su parte, fue cauto y dijo que este tipo de encuentros «generalmente no son de abrirse de manera tan sencilla».

«Veremos cómo sale. Estamos preparados para enfrentar a un gran equipo», afirmó. EFE

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