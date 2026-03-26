La UA aplaude que la ONU reconozca la esclavitud de los africanos como «crimen más grave»

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Nairobi, 26 mar (EFE).- El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, aplaudió este jueves que la Asamblea General de la ONU reconozca la esclavitud de los africanos en el comercio transatlántico de esclavos como el «crimen más grave contra la humanidad», al aprobar una resolución propuesta por Ghana.

«Esta decisión histórica representa un paso importante hacia la verdad, la justicia y la sanación, y refuerza la urgente necesidad de abordar el legado perdurable de la esclavitud», declaró Youssuf en un comunicado, tras aprobarse la resolución este miércoles.

El jefe de la Comisión (secretariado) reiteró el llamamiento de la Unión Africana a «un reconocimiento integral de las repercusiones históricas y contemporáneas de la esclavitud, incluyendo la búsqueda de la justicia reparadora».

La UA -agregó- «mantiene su compromiso de trabajar con las Naciones Unidas, los Estados miembros y sus socios para promover la justicia histórica y garantizar que tales crímenes no se olviden ni se repitan».

Estados Unidos, Israel y Argentina rechazaron el texto propuesto por Ghana, que contó con el voto positivo de 123 miembros de la Asamblea General de la ONU.

Se registraron 52 abstenciones, entre ellas la de España, Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido, además de la mayoría de naciones europeas.

La resolución señala «la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de los africanos» como el máximo crimen por «la ruptura definitiva que supuso en la historia mundial, su magnitud, duración, carácter sistémico, brutalidad y consecuencias duraderas que siguen condicionando la vida de todas las personas a través de regímenes racializados de trabajo, propiedad y capital».

Aunque la trata transatlántica histórica terminó en el siglo XIX, en la actualidad persiste la esclavitud moderna, que se manifiesta en el trabajo forzado, la trata de personas, el matrimonio forzado, la explotación infantil y la esclavitud impuesta por el Estado. EFE

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