La UE acuerda doblar los aranceles sobre el acero importado

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Parlamentarios y gobiernos de los países de la Unión Europea decidieron el lunes duplicar los aranceles sobre el acero importado con el fin de proteger esta industria en el viejo continente, que se enfrenta a la producción china a bajo coste.

El acuerdo alcanzado a última hora de la noche busca aumentar los gravámenes a las importaciones de acero hasta el 50% y reducir en un 47% el volumen que puede entrar antes de impuestos.

«La estructura y la posición mundial del sector siderúrgico europeo son fundamentales para nuestra autonomía estratégica y nuestra potencia industrial», dijo el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic.

«El resultado de hoy contribuye a aportar la estabilidad que necesitan tanto nuestros productores para prosperar en Europa», según el funcionario.

Las nuevas medidas se aplicarán a los productos importados de todos los países, con excepción de los miembros del Espacio Económico Europeo: Islandia, Liechtenstein y Noruega.

Sustituirán al régimen actual, con aranceles del 25% más allá de las cuotas de importación fijadas, con vencimiento a finales de junio.

Las cuotas de importación libres de aduana se reducirán a 18,3 millones de toneladas al año, casi la mitad que en la actualidad.

El acuerdo es provisional y debe ser aprobado oficialmente por el Consejo Europeo, que representa a los Estados miembros, y por el Parlamento antes de ser adoptado formalmente.

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