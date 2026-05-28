La UE admite no poder mediar para la paz en Ucrania al no ser «neutral»

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Limasol (Chipre), 28 may (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea reafirmaron este jueves su voluntad de impulsar una «paz duradera» en Ucrania aunque admitieron que el bloque no va a poder mediar entre ese país y Rusia porque siempre estará del lado de Kiev.

El asunto se debatió en una reunión informal en la que los ministros de países como Bélgica, Alemania, Austria o Luxemburgo mencionaron la posibilidad de designar a un enviado europeo para negociar con Moscú cuando se den las condiciones.

Mediación

En las semanas previas, algunos medios habían recogido los nombres del expresidente del Banco Central Europeo (BCE) Mario Draghi, de la excanciller alemana Angela Merkel, o del presidente del Consejo Europeo, António Costa, como posibles candidatos a ejercer de interlocutor con el mandatario ruso, Vladímir Putin.

Sin embargo, al término de la reunión de este jueves, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, desinfló la idea de designar a un enviado europeo, al asegurar que el «consenso general» es que la UE cuenta ya con instituciones y tratados que «proporcionan el marco necesario para decidir, en definitiva, cómo seguir adelante».

«Europa nunca será un mediador neutral entre Rusia y Ucrania, porque estamos del lado de Ucrania y defendemos nuestros propios intereses fundamentales de seguridad», dijo Kallas.

Por otra parte, indicó que los esfuerzos de los Veintisiete deben ser «complementarios a los de Estados Unidos, a los que no se va a sustituir», sino que se busca completar cuestiones que ese país no ha abordado.

La jefa de la diplomacia europea recordó que el pasado febrero elaboró un documento de debate sobre cómo lograr una paz justa y duradera en Ucrania, que fija líneas rojas y en el que «el alto el fuego incondicional es un requisito previo para cualquier tipo de negociación de paz», algo que también han subrayado hoy los ministros, dijo.

En ese sentido, indicó que, «hasta ahora, todas las concesiones han venido de parte de Ucrania» y «también debería haber concesiones por parte de Rusia».

Según Kallas, la dinámica de la guerra está cambiando a favor de Ucrania y Rusia «se encuentra en una situación defensiva» y sigue sin mostrar un interés genuino por la paz.

Rusia debe poner fin a sus operaciones de sabotaje e injerencia y a las violaciones del espacio aéreo en toda Europa, así como a las restricciones impuestas al ejército ucraniano mientras Rusia se rearma, ya que todo ello amenaza directamente la seguridad europea, dijo.

Además, si se imponen restricciones al ejército ucraniano, también deben imponerse a Rusia y no puede haber ningún reconocimiento legal del territorio ucraniano ocupado.

También deberá haber rendición de cuentas, y Rusia tendrá que cooperar con las investigaciones internacionales y pagar por la destrucción que ha causado, subrayó.

Ormuz

Sobre la situación en el estrecho de Ormuz, otro de los temas abordados por los ministros, la alta representante indicó que cualquier primer acuerdo entre la UE e Irán debería ir seguido de «conversaciones más exhaustivas sobre el arsenal nuclear», así como otras cuestiones fundamentales para la seguridad regional.

En ese contexto, dijo que la UE puede aportar sus conocimientos técnicos, por ejemplo en lo que respecta a las negociaciones nucleares, y recordó que ya está ayudando a proteger la libertad de navegación en la región, en concreto en el mar Rojo a través de la operación Aspides, que ha sido reforzada con más buques, aunque admitió que aún hacen falta más y dijo que la buena noticia es que ya disponen de uno adicional.

Igualmente, si también se quiere operar en Ormuz y añadir buques de desminado, será necesario cambiar el plan operativo del mandato de Aspides, señaló.

Oriente Medio

Sobre Líbano, Kallas reconoció que el alto el fuego «parece cada vez más simbólico» y consideró una posibilidad real el retorno a «una guerra a gran escala».

También se habló de Gaza y Cisjordania, «incluyendo posibles restricciones al comercio relacionado con los asentamientos» judíos, y se planteó la posibilidad de imponer sanciones a ministros extremistas israelíes, pero como la cita de este jueves no era formal e impedía tomar decisiones, el asunto se abordará en junio, dijo. EFE

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