La UE advierte de la escalada tras bombardeo de hospital en Kabul y pide fin del conflicto

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Bruselas, 17 mar (EFE).- La Unión Europea (UE) advirtió este martes de que el ataque contra un centro médico en Kabul supone «una nueva escalada mortal» en un conflicto «que debe terminar lo antes posible» entre Afganistán y Pakistán.

«Las instalaciones civiles y médicas nunca deben ser objeto de ataques, ya que están protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, incluidos los Convenios de Ginebra. Todas las partes que participan en operaciones militares tienen la obligación de respetar estas disposiciones en cualquier circunstancia», indicaron en un comunicado conjunto la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, y la comisaria europea de Prevención y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

Las dos políticas hicieron un «llamamiento a ambas partes para que actúen con la máxima moderación y adopten todas las medidas posibles para minimizar el riesgo de causar daños a la población civil».

«La UE se suma a los llamamientos de la comunidad internacional en favor de un alto el fuego inmediato y de la reanudación del diálogo entre Pakistán y las autoridades de facto de Afganistán», concluyeron.

Organizaciones internacionales como la ONU, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Fundación Internacional de Derechos Humanos exigieron este martes una investigación exhaustiva del bombardeo de Pakistán en Kabul, buscando aclarar las circunstancias de un ataque que, según los talibanes, golpeó un centro de rehabilitación con miles de pacientes.

Mientras las autoridades talibanas cifran en al menos 400 muertos y más de 250 heridos las víctimas del ataque, Islamabad niega tajantemente la muerte de civiles, insistiendo en que el complejo era una base con arsenal del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que el organismo trabaja en la verificación técnica del impacto sobre la infraestructura sanitaria. EFE

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